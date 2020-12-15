Прилепин рассказал о преемнике Путина 

«Типаж несимпатичный для нашей взвинченной западнической интеллигенции», — отметил он.

По словам писателя, этот человек будет содержательным и точно понимающим, что подмигивания союзникам и партнерам забавны лишь до определенного предела. Он высказал мнение, что сама страна логически движется в сторону того, чтобы у нее был именно такой лидер. Другого, кого-то вроде президента Украины Владимира Зеленского , народ не примет и «спихнет».

«Это одна из вещей, которые вызывают у меня очень серьезную иронию, когда я смотрю на своих либеральных оппонентов. У них есть любимые видеоблогеры, они нагоняют жутчайший видеотрафик, и сами начинают верить, что эти 30 миллионов людей их обожают и ждут просто, когда они захватят власть. Они убеждают себя в том, что страна их заждалась и обрадуется, что наконец-то явился к нам условный Гарри Каспаров. Но этой страны нет. Их съест собственная страна. Она их сожрет, потому что не пойдут люди на это в ближайшие лет 30, пока помнят 1990-е годы», — считает Прилепин.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Прилепин назвался империалистом и сторонником воссоединения СССР и Российской империи и задался вопросом, почему никто не кричит, что это Армения, Молдавия, Украина, Грузия, Белоруссия, Азербайджан и Казахстан потеряли Россию, но все кричат о том, что это Россия потеряла их.

Он напомнил, что России тысяча лет, а некоторым из «потеряшек» чуть больше 30-и, а также что с 1987 года русских гнали отовсюду — с Кавказа, Закавказья, Прибалтики, Средней Азии.