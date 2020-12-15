Эксперт объяснил «рык» Путина по поводу цен на продукты

9 декабря, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения и раскритиковал министра экономического развития Максима Решетникова за эксперименты с ценами. Журналист «Царьграда» Юрий Пронько назвал заявление главы государства «рыком» в адрес министра.

Экономист Михаил Хазин, комментируя «рык» Путина, заявил, что президенту вряд ли одним высказыванием удастся изменить ситуацию с ценами.

Он отметил, что положение в стране безнадежное, пока чиновники не несут ответственность за сказанные слова. В пример эксперт привел оглашение статистически данных: когда министр оглашает одни сведения, а специалисты по мониторингу — другие. При этом и та, и другая сторона уверяет, что обладает истинной информацией.

«Какая же из них верна? Спрашиваем у министра — он говорит, мол, конечно, моя. Тогда сразу — на основании (его) заявления открываем уголовное дело в отношении специалистов мониторинга. Но если выяснится, что всё наоборот, то министр где-то на два года пойдёт за клевету», — заявил Хазин.

Сегодня стало известно, что представители «Уральского объединения строителей» в преддверии большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина попросили его повлиять на необоснованный рост цен на стройматериалы. Они подчеркнул, что в последнее время на 10 выросли цены на арматуру, ровно на столько же подорожал кирпич. При этом поставщики стройматериалов ссылаются на привязку продукции к курсу доллара, несмотря на то, что весь товар отечественного производства. В результате из-за необоснованного повышения стоимости продукции растет себестоимость строительства и цены на жилье, говорится в обращении к президенту.