Строители попросили Путина остановить рост цен на жильё

Представители «Уральского объединения строителей» в преддверии большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина направили главе государства обращение с просьбой повлиять на необоснованный рост цен на стройматериалы. Они подчеркнули, что в результате растут цены на жилье, сообщает Ura.ru.

О просьбах к национальному лидеру журналистам рассказал замдиректора Уральского объединения строителей Денис Снетков

Он подчеркнул, что в последнее время на 10 выросли цены на арматуру, ровно на столько же подорожал кирпич. По его словам, поставщики стройматериалов ссылаются на привязку продукции к курсу доллара, несмотря на то, что весь товар отечественного производства.

«Из-за необоснованного повышения стоимости продукции растет себестоимость строительства и цены на жилье», — подчеркнул Снетков.

Замдиректора объединения отметил, что в обращении содержится просьба к президенту повлиять на снижение цен на стройматериалы и попутно решить проблему «устойчивого финансового положения» подрядчиков.

Снетков отметил, что если Владимир Путин не успеет обсудить проблему в рамках пресс-конференции, то вопросы будут переадресованы российскому правительству