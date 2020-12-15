Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Строители обратились к Путину 

Павел Тиунов 2 часа назад
Строители попросили Путина остановить рост цен на жильё
Фото: ТАСС
Представители «Уральского объединения строителей» в преддверии большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина направили главе государства обращение с просьбой повлиять на необоснованный рост цен на стройматериалы. Они подчеркнули, что в результате растут цены на жилье, сообщает Ura.ru.
О просьбах к национальному лидеру журналистам рассказал замдиректора Уральского объединения строителей Денис Снетков.
Он подчеркнул, что в последнее время на 10 выросли цены на арматуру, ровно на столько же подорожал кирпич. По его словам, поставщики стройматериалов ссылаются на привязку продукции к курсу доллара, несмотря на то, что весь товар отечественного производства.

«Из-за необоснованного повышения стоимости продукции растет себестоимость строительства и цены на жилье», — подчеркнул Снетков.

Замдиректора объединения отметил, что в обращении содержится просьба к президенту повлиять на снижение цен на стройматериалы и попутно решить проблему «устойчивого финансового положения» подрядчиков.
Снетков отметил, что если Владимир Путин не успеет обсудить проблему в рамках пресс-конференции, то вопросы будут переадресованы российскому правительству.
Ранее, как сообщал «Рамблер», главный конструктор завода «Буревестник» Петр Трошин подаловался президенту России Владимиру Путину на срыв реализации проекта по разработке и дальнейшему вооружению российских подводников буксировщиками «Спрут». Инженер обвинил в саботаже директора завода «Буревестник» Сергея Старостина. Он якобы не только уволил Трошина без объяснения причин, но и «выдавил с завода» специалистов, занятых в реализации проекта, — Константина Богдана и Елену Глгатян.
Видео дня. Нам пошел на пользу карантин: Шнуров снова станет отцом
Комментарии 1
Политика , Денис Снетков , Константин Богдан , Владимир Путин , Сергей Старостин , Правительство РФ , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
00:33
Опубликовано видео с места аварии грузовиков в Москве
Происшествия
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
02:57
Появилось видео с церемонии прощания с Валентином Гафтом
Происшествия
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
01:27
Самолет с армянскими военнопленными из Азербайджана попал на видео
В мире
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
00:16
Девушки поймали рыбу голыми руками на глазах у крокодила и попали на видео
В мире
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
00:39
Момент стрельбы из Maybach на Тверской улице попал на видео
Происшествия
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
02:55
Шествие противников Пашиняна в Ереване попало на видео
В мире
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
00:35
Опубликовано видео с выносом гроба Валентина Гафта
Общество
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
00:17
Стриптиз в магазине табака в Поволжье попал на видео
Общество
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
00:52
Депутаты Госдумы повторно болеют коронавирусом
Политика
КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео
00:45
КамАЗ без водителя протаранил машины в Дагестане и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение