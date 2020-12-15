Свое решение Комшич и Джаферович объяснили тем, что прозвучавшие накануне заявления главы МИД России по Дейтонским соглашениям идут вразрез с позицией Боснии.

"Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в БиГ, — это сигналы от страны, которую он представляет", — приводит телеканал Federalna.ba заявление Комшича на брифинге.

По его словам, поддержка российским министром резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — противоречит тому, что подобные решения могут принимать только центральные власти Боснии и Герцеговины. Помимо этого, Комшича и Джаферовича возмутило отсутствие флага и какой-либо государственной символики БиГ на вчерашней встрече Лаврова и председательствующего члена президиума от сербов Милорада Додика.

"Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим и чтобы они уважали институты БиГ", — сказал Кошмич. Джаферович его поддержал.

Встреча Лаврова с Комшичем, Джаферовичем, а также Додиком была запланирована утром во вторник. Министр находится в БиГ с рабочим визитом.

Дейтонские соглашения

Босния и Герцеговина объявили о выходе из состава Югославии в 1992 году. После этого в республике началась война с участием боснийских мусульман (бошняков), сербов и хорватов.

В ноябре 1995 года на американской военной базе в Дейтоне было принято мирное соглашение. Документ, который подписали 14 декабря того же года, предполагает прекращение огня, разделение враждующих сторон и обособление территорий. Тогда сформировались три образования: Федерация БиГ, Республика Сербская и особый округ Брчко. Во главе государства стоит президиум из трех человек: по одному представителю от сербов, хорватов и боснийских мусульман.

Накануне Лавров, по итогам встречи с Додиком, отметил, что Россия полностью поддерживает Дейтонское соглашение и призывает к их соблюдению всеми участниками, как боснийскими, так и внешними. По словам главы ведомства, эти принципы требуют решения всех возникающих в Боснии и Герцеговине проблем только через внутриполитический диалог, поиск баланса интересов и компромиссов при полном соблюдении принципов невмешательства в боснийские дела извне.