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Москва

Путин поздравил Байдена с победой на выборах 

Артём Кульша 1 час назад
Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер направил ему соответствующую телеграмму. В ней он пожелал Байдену успехов, констатировал наличие разногласий между Россией и США, но и выразил уверенность в способности стран, несмотря на это, способствовать решению многих мировых проблем. Также Путин выразил готовность к взаимодействию и контактам с новым американским президентом.

«Президент России отметил, что российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества», — сказано в сообщении его пресс-службы.

3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Лишь вчера коллегия выборщиков утвердила результаты голосования. Действующий глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса, Байден — 306. Для победы необходимо получить 270 голосов.
Байден назвал свою первую задачу на посту президента
В ноябре, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что внешняя политика США на российском направлении не изменится революционно в случае победы Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что США глубоко расколоты, а отношения с Россией могли бы стать объединительной идеей, которая позволит преодолеть раскол.
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Политика , Видео , В мире , Джозеф Байден , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Владимир Путин
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