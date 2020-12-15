Путин поздравил Байдена с победой на выборах 

Президент России Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США. Об этом сообщает ТАСС.
Российский лидер направил ему соответствующую телеграмму. В ней он пожелал Байдену успехов, констатировал наличие разногласий между Россией и США, но и выразил уверенность в способности стран, несмотря на это, способствовать решению многих мировых проблем. Также Путин выразил готовность к взаимодействию и контактам с новым американским президентом.
«Президент России отметил, что российско-американское сотрудничество, основанное на принципах равноправия и взаимного уважения, отвечало бы интересам народов обеих стран и всего международного сообщества», — сказано в сообщении его пресс-службы.
3 ноября, как сообщал «Рамблер», в США состоялись выборы президента. Лишь вчера коллегия выборщиков утвердила результаты голосования. Действующий глава государства Дональд Трамп получил 232 голоса, Байден — 306. Для победы необходимо получить 270 голосов.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что внешняя политика США на российском направлении не изменится революционно в случае победы Джо Байдена на выборах президента. Он заявил, что США глубоко расколоты, а отношения с Россией могли бы стать объединительной идеей, которая позволит преодолеть раскол.