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Мэр Перми подал в отставку 

Ura.Ru 13 минут назад
Мэр Перми подал в отставку
Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
Мэр Перми Дмитрий Самойлов уходит в отставку, сообщил URA.RU источник в городской администрации. Он пояснил, что глава города 15 декабря написал соответствующее заявление.

«Самойлов написал заявление о досрочном сложении с себя полномочий», — рассказал URA.RU инсайдер. В пресс-службе городской администрации данную информацию оставили без комментариев.

Ожидается, что 15 декабря на пленарном заседании Пермской городской думы депутаты утвердят отставку Самойлова и назначат временно исполняющим обязанности главы города первого вице-мэра Алексея Демкина. Также 15 декабря депутаты утвердят новое положение о конкурсе на должность мэра Перми, который объявят в ближайшее время. URA.RU также рассказывало, что Самойлов после своей отставки может занять должность вице-премьера правительства Пермского края.
Обновлено в 10:10:
В повестку пленарного заседания Пермской городской думы внесли вопрос № 11.1 о досрочном сложении полномочий Самойлова. Также внесен вопрос № 11.2 о назначении Демкина временно исполняющим обязанности главы Перми.
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Комментарии 1
Политика , Дмитрий Самойлов , Алексей Демкин
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