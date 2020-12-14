Лавров высказался о признании Байдена президентом США 

«Относительно процессов, которые в Соединенных Штатах сейчас продолжаются в контексте состоявшихся выборов, я еще раз подчеркну, что не Москва признает того или иного кандидата президентом Соединенных Штатов. Президент Соединенных Штатов признается в соответствии с законами этой страны. Из этого мы и будем исходить», — сказал министр, передает ТАСС.