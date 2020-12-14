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Москва

Лавров высказался о признании Байдена президентом США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Лавров высказался о признании Байдена президентом США
Фото: ТАСС
Москва в вопросе о признании президента США руководствуется американскими законами, как это и установлено в избирательном процессе, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Относительно процессов, которые в Соединенных Штатах сейчас продолжаются в контексте состоявшихся выборов, я еще раз подчеркну, что не Москва признает того или иного кандидата президентом Соединенных Штатов. Президент Соединенных Штатов признается в соответствии с законами этой страны. Из этого мы и будем исходить», — сказал министр, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос о вероятности признания американского лидера Москвой после голосования коллегии выборщиков.
Президент США избирается не напрямую народом, а штатами, за каждым из которых закреплено пропорциональное населению число голосов выборщиков. Для победы кандидату в президенты нужна поддержка более половины коллегии из 538 выборщиков — 270 голосов. В понедельник выборщики начали собственное голосование в столицах своих штатов. По его итогам и будет официально определен новый глава государства. 6 января результаты голосования коллегии выборщиков должны быть утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация следующего президента США состоится 20 января.
Президент США Дональд Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает результаты выборов в судах. Кроме того, он планирует добиться назначения специального советника для расследования предполагаемой фальсификации на президентских выборах в США.
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Политика , Сергей Лавров , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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