Депутат Рады призвал к «пацанским разборкам» с Россией 

«Сейчас парламенту и фракции «Слуга народа» нужно дать «ответочку». (…) На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. (…) Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — сказал Шевченко в эфире украинского телеканала «Наш», передает РИА «Новости».