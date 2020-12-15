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Депутат Рады призвал к «пацанским разборкам» с Россией 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Депутат Рады призвал к «пацанским разборкам» с Россией
Фото: e.shevchenko76/facebook.com
Депутат Верховной рады и член фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко призвал однопартийцев решать вопросы с Россией по принципу «пацанских разборок». Его возмущение вызвали российские санкции, под которые попали ряд деятелей из «Слуги народа».

«Сейчас парламенту и фракции «Слуга народа» нужно дать «ответочку». (…) На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. (…) Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне», — сказал Шевченко в эфире украинского телеканала «Наш», передает РИА «Новости».

Депутат также выразил мнение, что санкции могут «поставить крест» на партии в вопросе дальнейших переговоров по Донбассу.
В пятницу Россия расширила санкции против Украины. В списке лиц, которые подпадают под персональные санкции против Украины, 849 имен. В 2018 году, когда был опубликован первоначальный вариант, их было 322.
МИД Украины выразил протест в связи с решением правительства России о расширении списка санкций против украинских физлиц.
В свою очередь сенатор Алексей Пушков заявил, что удивлен протестом МИД Украины из-за расширения Россией санкционного списка, поскольку Киев первым инициировал ограничения в отношении россиян.
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Комментарии 6
Политика , Санкции , Евгений Шевченко , Алексей Пушков , МИД , Правительство РФ , Верховная Рада , РИА Новости
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