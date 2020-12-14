Законопроект о сроках за клевету внесен в Госдуму 

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, согласно изменениям, наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.

За клевету в публичном выступлении, а также в СМИ, в интернете, в том числе в соцсетях, а также в отношении «нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных», предполагается штраф в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до двухсот сорока часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Клевета, совершенная с использованием своего служебного положения, может наказываться штрафом в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо обязательными работами на срок до трехсот двадцати часов, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.

Отдельно вводится наказание за клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим опасность для окружающих. Штраф составит до 3 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо она наказывается обязательными работами на срок до четырехсот часов, либо принудительными работами на срок до четырех лет, возможен также арест на срок от трех месяцев до шести месяцев либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Клевета, соединенная с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, согласно поправкам в Уголовный кодекс, наказывается штрафом в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех месяцев до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Отметим, что сейчас клевета не карается лишением свободы.