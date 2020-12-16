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Москва

Чиновников станут штрафовать за хамство 

Парламентская газета и ещё 29 29 минут назад
Чиновников начнут штрафовать за хамство
Фото: РИА Новости
За оскорбление граждан при очном общении, в СМИ и в социальных сетях для чиновников предусмотрят штрафы в размере до 150 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 16 декабря.
Административная ответственность вводится за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, во время исполнения своих полномочий. Первоначально сумма штрафа за это будет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок до 1-го года. За повторное правонарушение предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до 2-х лет.
Также предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию — в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.
Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Парламентарии отмечают, что существующий механизм защиты чести и достоинства граждан от унижения, в том числе через СМИ, не является достаточно эффективным. Об этом свидетельствует рост числа случаев оскорбления. Если в 2018 году наказанию по данному составу было подвергнуто 60 должностных лиц, то за 1-е полугодие 2019 года уже 45.
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Комментарии
Политика , Андрей Турчак , Александр Хинштейн , Госдума , Совет Федерации , Москва
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