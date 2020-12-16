Чиновников начнут штрафовать за хамство

За оскорбление граждан при очном общении, в СМИ и в социальных сетях для чиновников предусмотрят штрафы в размере до 150 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в третьем чтении 16 декабря.

Административная ответственность вводится за оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной гражданской или муниципальной службы, во время исполнения своих полномочий. Первоначально сумма штрафа за это будет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, либо дисквалификация на срок до 1-го года. За повторное правонарушение предусматривается штраф в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификация на срок до 2-х лет.

Также предлагается установить административную ответственность за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию — в виде штрафа для юрлиц в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей.