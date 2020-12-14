Медведев сравнил начало пандемии со страшным голливудским фильмом 

"Я вспоминаю первые дни после начала пандемии, когда мы с товарищами обсуждали, что и как делать, и возникла идея того, что надо просто включиться в эту работу. Позвать неравнодушных людей. Найти волонтеров. Тогда было непривычно, потому что вообще все, что случилось, казалось сценарием из какого-то страшного голливудского фильма".

Глава партии призвал всех ее членов и друзей активно работать даже в праздничные дни, чтобы победить пандемию.

Он подчеркнул, что ЕР была единственной партией, которая наладила работу по помощи людям в пандемию.

"Мы помогали и продолжаем помогать и врачам, и учителям, и пенсионерам покупкой продуктов и лекарств. Школьникам и учителям помогаем компьютерами, планшетами для дистанционного обучения. И наша партия продолжает оказывать профессиональную правовую поддержку в общественных приемных по всей стране", — добавил политик.

Медведев также призвал следить за доступностью продуктов и лекарств в условиях пандемии, помогать медикам транспортом и питанием, делать все для развития волонтерского движения.

Председатель ЕР предложил обобщить все предложения, прозвучавшие на социальном форуме партии, а затем выйти с законодательными инициативами.