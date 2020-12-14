Путин заговорил о смысле жизни 

«Когда люди делают добро, они получают удовольствие от этого. В этом, на самом деле, в значительной степени есть смысл жизни вообще: когда помогаешь близким тебе людям и даже тем людям, которых ты, может быть, и не знаешь, но которые нуждаются в твоей поддержке», — сказал глава государства.