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Москва

Изменились правила проведения пресс-конференции Путина 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Изменились правила проведения пресс-конференции Путина
Фото: РИА Новости
Ежегодная пресс-конференция президента Владимира Путина состоится по новым правилам: в частности, журналистов в Центре международной торговли рассадят с учетом санитарных требований, а также запретят им проносить в зал большие плакаты.
В Центр международной торговли в Москве уже доставлено необходимое оборудование, а также установлены большие экраны. В зале будут находиться 247 человек, которых рассадят с учетом санитарных требований, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24».
Также журналистам запретят приносить в зал плакаты больше формата А4.

«Сложилась практика использования журналистами плакатов в ходе пресс-конференции для привлечения внимания. В связи с тем, что в этом году конференция проходит в онлайн-формате, размер плакатов не должен превышать размера формата А4», — передает сообщение организаторов конференции Ura.ru.

Напомним, итоговая пресс-конференция Путина состоится 17 декабря. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. В то же время журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки.
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Политика , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , РИА Новости , РИА Ura.ru , Москва
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