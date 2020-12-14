Изменились правила проведения пресс-конференции Путина 

«Сложилась практика использования журналистами плакатов в ходе пресс-конференции для привлечения внимания. В связи с тем, что в этом году конференция проходит в онлайн-формате, размер плакатов не должен превышать размера формата А4», — передает сообщение организаторов конференции Ura.ru.