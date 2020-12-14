Губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех госслужащих региона о наказании вплоть до увольнения за участие в незаконных предновогодних вечеринках в период пандемии коронавируса.

Две недели назад глава региона распорядился наказать чиновников областного министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок и соблюдения социальной дистанции, их лишат части премии.

"Обращаюсь ко всем моим коллегам по органам власти. Мы две недели назад обсуждали, что очень важно, чтобы в первую очередь мы демонстрировали дисциплинированность и приверженность соблюдению всех вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника", — сказал губернатор в понедельник на оперативном совещании в облправительстве.

Он призвал всех "потерпеть" и встретить Новый год в кругу семьи без корпоративов и ночных вечеринок.

Травников также отметил, что, по его информации, некоторые организации общепита и развлекательные организации в нарушение ограничительных мер по коронавирусу все же планируют подпольные новогодние вечеринки. Он попросил чиновников и надзорные органы собирать эту информацию и проводить адресные рейды для пресечения таких нарушений.