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Новосибирский губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки 

РИА Новости 37 минут назад
Губернатор пригрозил уволить чиновников за вечеринки
Фото: РИА Новости
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предупредил всех госслужащих региона о наказании вплоть до увольнения за участие в незаконных предновогодних вечеринках в период пандемии коронавируса.
Две недели назад глава региона распорядился наказать чиновников областного министерства культуры, которые позволили себе участие в массовом мероприятии без масок и соблюдения социальной дистанции, их лишат части премии.

"Обращаюсь ко всем моим коллегам по органам власти. Мы две недели назад обсуждали, что очень важно, чтобы в первую очередь мы демонстрировали дисциплинированность и приверженность соблюдению всех вынужденных мероприятий. Заранее предупреждаю, если кто-то из госслужащих в ходе рейдовой работы попадется на незаконной вечеринке, последствия будут очень негативные — вплоть до увольнения такого сотрудника", — сказал губернатор в понедельник на оперативном совещании в облправительстве.

Он призвал всех "потерпеть" и встретить Новый год в кругу семьи без корпоративов и ночных вечеринок.
Травников также отметил, что, по его информации, некоторые организации общепита и развлекательные организации в нарушение ограничительных мер по коронавирусу все же планируют подпольные новогодние вечеринки. Он попросил чиновников и надзорные органы собирать эту информацию и проводить адресные рейды для пресечения таких нарушений.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 1
Политика , Андрей Травников , Новосибирск , Новосибирская Область
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