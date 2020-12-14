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Жириновский рассказал о закрытой беседе с Эрдоганом 

Ura.Ru 13 минут назад
Жириновский рассказал о закрытой беседе с Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Глава Турции Реджеп Эрдоган проводил закрытый разговор с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, в котором просил помочь заключить договор сотрудничества с Россией. Об этом лидер фракции рассказал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Эрдоган меня просил помочь [заключить договор сотрудничества с Россией]», — рассказал Жириновский в эфире телепрограммы. По его словам, Турция могла попасть в такие организации, как ШОС, в ЕврАзЭС, однако стала врагом России.

Жириновский подчеркнул, что все страны Европы негативно относятся к РФ. Политик уверен, что другие страны считают Россию врагом.
Ранее Евросоюз предложил ввести оружейное эмбарго против Турции. Там считают, что страна может напасть на ЕС и вызвать глобальную войну, передает агентство Nation News.
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Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Жириновский , Владимир Соловьев , ЕС , ШОС , ЛДПР
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