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Губернатор Мурманской области Чибис ушел на самоизоляцию после контакта с сыном 

РИА «ФедералПресс» и ещё 1 1 час назад
Губернатор Мурманской области Чибис ушел на самоизоляцию
Фото: пресс-служба администрации Мурманской области
Глава Мурманской области ушел на самоизоляцию. Андрей Чибис контактировал с сыном, который заболел коронавирусом.
Стало известно о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис после командировки ушел на самоизоляцию.
«Интерфакс» приводит комментарий правительства, где рассказали — поводом стал контакт с сыном Андрея Чибиса, у которого положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
На данный момент результаты тестов самого Андрея Чибиса не известны. По имеющейся информации, глава Мурманской области продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном формате.
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Политика , Андрей Чибис , Интерфакс , Мурманская Область
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