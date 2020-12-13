Губернатор Мурманской области Чибис ушел на самоизоляцию

Глава Мурманской области ушел на самоизоляцию. Андрей Чибис контактировал с сыном, который заболел коронавирусом.
Стало известно о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис после командировки ушел на самоизоляцию.
«Интерфакс» приводит комментарий правительства, где рассказали — поводом стал контакт с сыном Андрея Чибиса, у которого положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.
На данный момент результаты тестов самого Андрея Чибиса не известны. По имеющейся информации, глава Мурманской области продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном формате.