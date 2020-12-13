Губернатор Мурманской области Чибис ушел на самоизоляцию

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Стало известно о том, что губернатор Мурманской области Андрей Чибис после командировки ушел на самоизоляцию.

«Интерфакс» приводит комментарий правительства, где рассказали — поводом стал контакт с сыном Андрея Чибиса, у которого положительный тест на новую коронавирусную инфекцию.

На данный момент результаты тестов самого Андрея Чибиса не известны. По имеющейся информации, глава Мурманской области продолжит исполнять свои обязанности в дистанционном формате.