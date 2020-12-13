"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!" — обратился глава государства к участникам совещания.
Рост цен на макароны, сахар и муку
Путин добавил, что цены на муку выросли почти на 13%. "Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! — заметил он. — Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!".
Критика
"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь", — отреагировал президент на доклад Решетникова.
"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?" — спросил чиновника глава государства.