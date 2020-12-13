Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Президент указал, что "наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло — 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. "Значит, есть еще, куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будет расти дальше!" — сказал Путин.

"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!" — обратился глава государства к участникам совещания.

Он также отметил, что ост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

Рост цен на макароны, сахар и муку

Путин считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука. Власти должны своевременно реагировать на подобные ситуации, подчеркнул глава государства.

Как отметил глава государства, цены на "макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать". "Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!" — заявил президент.

Путин добавил, что цены на муку выросли почти на 13%. "Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! — заметил он. — Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!".

Критика

Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь", — отреагировал президент на доклад Решетникова.