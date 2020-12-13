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Москва

Путин дал неделю, чтобы принять меры для прекращения роста цен на продукты 

ТАСС 42 минуты назад
Президент России Владимир Путин потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты.

"Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", — заявил глава государства на совещании по экономическим вопросам 9 декабря. Эта запись показана в воскресенье в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Президент указал, что "наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло — 30,8%", при этом в РФ цены на него выросли на 23.8%. "Значит, есть еще, куда расти. На зерновые — 19,9%, да? А у нас макаронные изделия — 10,5%, хлебобулочные — 6%. Если не остановить, будет расти дальше!" — сказал Путин.

"А вы мне рассказываете сказки, что вы поработали с экспортерами и производителями. Ваша работа здесь ни при чем! Поэтому я рассчитываю на эффективные меры и результат в самое ближайшее время!" — обратился глава государства к участникам совещания.

Он также отметил, что ост цен на продукты питания вызван экономическими причинами, он не имеет отношения к пандемии и уровню производства.

Рост цен на макароны, сахар и муку

Путин считает недопустимым значительный рост цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука. Власти должны своевременно реагировать на подобные ситуации, подчеркнул глава государства.
Как отметил глава государства, цены на "макаронные изделия выросли на 10,5% и продолжают подрастать". "Ну это недопустимо! При таких урожаях! То же самое и по сахару. Да, он снизился. Но вы же сами сказали, что достаточен для внутреннего потребления. Ну и потребляйте внутри!" — заявил президент.

Путин добавил, что цены на муку выросли почти на 13%. "Что, я не знаю что ли, кто вывозит? И вы знаете! — заметил он. — Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь!".

Критика

Президент России жестко раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за "эксперименты" с ценами на базовые продукты питания.
Путин указал, в частности, на рост цен на сахар в течение нескольких месяцев.

"Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь", — отреагировал президент на доклад Решетникова.

"По маслу подсолнечному что вы предлагаете делать? На конечный продукт вы не хотите пошлины вводить? А на какой продукт вы хотите вводить пошлину? Как долго вы с этим экспериментировать будете, вот что я хочу понять?" — спросил чиновника глава государства.

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Политика , Видео , Максим Решетников , Владимир Путин , Минэкономразвития
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