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Генконсульство России в Нью-Йорке закрыто на карантин 

RT на русском и ещё 4 42 минуты назад
Генконсульство РФ в США внезапно закроют на карантин
Фото: Reuters
Генеральное консульство России в Нью-Йорке будет закрыто на карантин до конца года из-за ситуации с коронавирусом.

«Генеральное консульство России в Нью-Йорке временно до конца текущего года будет закрыто на карантин», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Отмечается, что решение принято в связи с обострением эпидемической обстановки.
Ранее записанные посетители будут приняты в приоритетном порядке после возобновления работы.
Ранее сообщалось, что генеральное консульство России в Нью-Йорке закроется на карантин с 4 декабря сроком на 10 дней. Об этом говорится в сообщении генконсульства, опубликованном в Twitter.
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Политика , В мире , Нью-Йорк , США
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