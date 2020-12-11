Украинский дипломат призвал к военной операции по захвату Крыма

В эфире крымско-татарского телеканала ATR дипломат заявил, что в первые пять лет после потери полуострова Украина могла восстановить контроль над ним путем мирной реинтеграции.

"После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем — возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить — возвращение этих территорий силой", — сказал Бессмертный.

Он добавил, что сначала Киеву необходимо отселить с полуострова всех, "кто лоялен". Он не уточнил, как украинские власти собираются это провернуть.

"А дальше — заняться тем, чтобы решать эту проблему путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций", — добавил он.