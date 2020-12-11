Путин: создание нового отдела при СКР может таить в себе опасность

С вопросом о работе нового отделения при СКР к президенту обратился один из членов совета, Николай Сванидзе . Он отметил, что теперь следователи смогут курировать историков, а это создаст опасность для всей российской исторической науки.

Президент допустил вероятность того, что следователи будут по-своему интерпретировать исторические события, однако отметил, что это продиктовано «благими намерениями». В частности, стремлением противостоять тем, кто хочет обелить нацистов и их пособников.

«Но угрозы, о которых Вы сказали, тоже, наверное, имеют место быть. Надо над этим подумать, согласен», — подытожил Владимир Путин.