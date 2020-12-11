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Москва

Путин признал возможную опасность для истории в создании нового отдела при СКР 

Lenta.ru 1 час назад
Путин: создание нового отдела при СКР может таить в себе опасность
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) признал, что создание при Следственном комитете России (СКР) отделения, которое будет бороться с фальсификацией истории, может таить в себе опасность. Его слова приводит «Интерфакс».
С вопросом о работе нового отделения при СКР к президенту обратился один из членов совета, Николай Сванидзе. Он отметил, что теперь следователи смогут курировать историков, а это создаст опасность для всей российской исторической науки.
Президент допустил вероятность того, что следователи будут по-своему интерпретировать исторические события, однако отметил, что это продиктовано «благими намерениями». В частности, стремлением противостоять тем, кто хочет обелить нацистов и их пособников.

«Но угрозы, о которых Вы сказали, тоже, наверное, имеют место быть. Надо над этим подумать, согласен», — подытожил Владимир Путин.

О создании нового отдела в СКР стало известно 10 сентября. Председатель ведомства Александр Бастрыкин заявил, что подразделение будет создано в структуре управления по расследованию преступлений прошлых лет и займется предотвращением «искажения исторических фактов».
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Политика , Александр Бастрыкин , Николай Сванидзе , Владимир Путин , Совет по правам человека , СКР , Интерфакс
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