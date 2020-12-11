Захарова вспомнила подаренную Псаки ушанку

"О да, и забавных, и смешных случаев у нас немало… вот, до сих пор всех веселит розовая шапка, которую мы подарили нашим американским партнерам-коллегам из Госдепа", — сказала она в ходе онлайн-встречи с участниками сообщества "ВКонтакте" "Большая перемена".

Захарова отметила, что "вроде бы такой традиционный русский сувенир, зимняя шапка-ушанка, просто необычного, оригинального розового цвета, а столько подарила приятных эмоций, шуток и просто, мне кажется, развеселила очень многих и веселит до сих пор".

Однако российская сторона, как оказалось, подготовила "симметричный ответ", вручив официальному представителю Госдепа Джен Псаки розовую шапку-ушанку. Позже Псаки сказала, что розовая ушанка, своеобразный "симметричный ответ" российской стороны на подарок Керри, хранится у нее дома.