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Москва

Путин высказался об ограничении шокирующего контента на ТВ 

Российская Газета и ещё 15 4 часа назад
«Оторопь берет»: Путин затронул тему шокирующего контента на ТВ
Фото: Reuters
Президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на российское телевидение. Российский лидер признал, что от некоторых сцен по ТВ "оторопь берет". И выразил надежду, что авторы программ перестанут "шокировать людей". И все же вопиющие вещи можно ограничить, но власти будут действовать аккуратно, заявил президент.
Вопрос на эту тему был задан на встрече главы государства с Советом по правам человека.
Тему подняла член СПЧ, журналист Марина Ахмедова. Она привела в пример темы ток-шоу на федеральных каналах:

"От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец — Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник?". "Люди начинают думать, что все это норма, и жизненные ценности общества меняются", — сказала она.

Ахметова также рассказала, что "в политических ток-шоу ведущие и гости плюются, обзываются, ведущие нарушают все законы гостеприимства, выталкивают гостей из студии". По ее мнению, нужен "неписаный закон, принятый федеральными каналами, о соблюдении этих норм". Например, "не приглашать в эфиры женщин, которые избивают своих детей, и не крутить, конечно же, кадры с избиением малышей".

— Я с вами солидарен, я полностью согласен, — сказал президент.

Он напомнил о тонкой грани между свободой слова и ответственностью.
Путин согласился с собеседницей, что нужно повышать общий уровень культуры.

"И на этой базе — а у нас есть чем гордиться и есть, на что опереться, — развивать и профессиональную культуру, развивать то, что называется самоограничениями в определенных средах", — отметил он.

Президент поддержал собеседницу на тему неписанного закона для СМИ.

"Дай бог, это будет развиваться — укрепляться в некоторых средствах массовой информации", — сказал он.

"Все, что вы сказали, я полностью разделяю, — сообщил глава государства. — Эти сцены насилия… Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен. Но это зависит от уровня культуры тех людей, которые выпускают в эфир такие вещи".

Российский лидер выразил надежду, что по ТВ перестанут "шокировать наших людей и корежить их сознание".

— В этой сфере нужно действовать только очень аккуратно, тонко и нужно набраться терпения, — считает Путин. — Потому что не все средства хороши для достижения благородных целей. Жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратной реакции.

Однако он считает, что "какие-то из ряда выходящие вещи, наверное, нужно ограничивать и нормативно-правовыми средствами".

"Будем действовать аккуратно, но будем обязательно в этом направлении работать", — резюмировал он.

То, что происходит в некоторых странах, "для нас неприемлемо совершенно", добавил Путин.

"Там даже трудно перечислить количество полов. Я даже названия некоторых не могу сформулировать", — заметил глава государства.

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Политика , Владимир Путин , Марина Ахмедова , Совет по правам человека
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