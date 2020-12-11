Опрос: Путину доверяют 66% россиян

66,1% россиян указали в опросе, что доверяют президенту. При этом 29,5% заявили, что испытывают к нему недоверие, сообщает РИА Новости.

Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 60,5%, не одобряют его деятельность 29,8%.

Опрос проводился с 30 ноября по 6 декабря по телефону, путём случайной выборки 11,2 тысячи респондентов. В нём приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.

Аналогичный опрос в октябре показал, что 58% россиян выразили безоговорочное доверие президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Фонда «Общественное мнение» . 29% респондентов признали, что скорее не доверяют главе государства, ещё 12% затруднились ответить. 61% опрошенных полагают, что президент хорошо справляется с обязанностями по управлению страной, 24% придерживаются обратного мнения. 15% дать свою оценку профессиональной деятельности Путина затруднились.

Как писал NEWS.ru, социологи рассказали о самых главных страхах россиян в 2020 году. Как показал соцопрос, в уходящем году граждане боялись роста социальной несправедливости и снижения доходов. В апреле граждан чаще всего беспокоило снижение доходов (72%), в мае — потеря работы (48%). Россияне также опасались, что им не будет оказана бесплатная медицинская помощь или она будет плохого качества.