Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены 

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил на встрече с членами Совета по правам человека Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.