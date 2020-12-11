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Москва

Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Путин заявил, что заказчики по делу Немцова найдены
Фото: ТАСС
Президент Владимир Путин заявил, что по делу об убийстве политика Бориса Немцова найдены заказчики и исполнители, но расследование дела следует «доработать».

«Убийство Немцова. Недавно я с коллегами еще это обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики», — заявил на встрече с членами Совета по правам человека Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

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Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.
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Политика , Борис Немцов , Владимир Путин , Совет по правам человека , Правительство РФ
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