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Москва

Захарова заявила, что Турция не отказывалась от поставок российской вакцины от COVID-19 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Захарова опровергла отказ Турции от российской вакцины
Фото: РИА Новости
Заявление о том, что турецкая сторона якобы отказалась работать с российскими вакцинами против коронавируса, является дезинформацией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".

"Недавно видели яркий пример: было распространено якобы [имевшее место] заявление турецкой стороны о том, что Анкара отказывается от работы с российскими вакцинами, — сказала она. — Это же неправда, и это тут же было дезавуировано".

"Так это все и устроено. Со ссылкой на некий источник все воспроизводится в переретрансляции несуществующих персоналий, тут же подхватывается соцсетями и пошло-поехало", — добавила Захарова.

Как отметила дипломат, в подобных историях очень важно "давать информацию из первых рук, контролировать появление фейков и вовремя их купировать".
Ранее в среду в турецкой газете Habertürk появилась информация со ссылкой на министра здравоохранения о том, что Анкара отказывается от поставок российской вакцины. Позднее эти данные были опровергнуты. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что Турция приступает к токсикологическим исследованиям вакцины из РФ.
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Комментарии
Политика , Мария Захарова , МИД , Анкара , Турция
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