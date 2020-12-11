Захарова опровергла отказ Турции от российской вакцины

Заявление о том, что турецкая сторона якобы отказалась работать с российскими вакцинами против коронавируса, является дезинформацией. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия-24".
"Недавно видели яркий пример: было распространено якобы [имевшее место] заявление турецкой стороны о том, что Анкара отказывается от работы с российскими вакцинами, — сказала она. — Это же неправда, и это тут же было дезавуировано".
"Так это все и устроено. Со ссылкой на некий источник все воспроизводится в переретрансляции несуществующих персоналий, тут же подхватывается соцсетями и пошло-поехало", — добавила Захарова.
Как отметила дипломат, в подобных историях очень важно "давать информацию из первых рук, контролировать появление фейков и вовремя их купировать".
Ранее в среду в турецкой газете Habertürk появилась информация со ссылкой на министра здравоохранения о том, что Анкара отказывается от поставок российской вакцины. Позднее эти данные были опровергнуты. Министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил, что Турция приступает к токсикологическим исследованиям вакцины из РФ.