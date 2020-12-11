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Москва

Путин: дело об убийстве Немцова «должно быть доработано» 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Путин: дело об убийстве Немцова «должно быть доработано»
Фото: РИА Новости
Расследование убийства политика Бориса Немцова "надо дорабатывать", заявил российский президент Владимир Путин. Его слова передает "Интерфакс".

"Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать… Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Надо дорабатывать", — сказал он на заседании президентского Совета по правам человека.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. После этого на месте убийства появился так называемый "народный мемориал".
Депутат Госдумы второго созыва Галина Старовойтова была застрелена 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома в Санкт-Петербурге. В ее убийстве обвинили бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко.
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Политика , Борис Немцов , Галина Старовойтова , Михаил Глущенко , Владимир Путин , Совет по правам человека , Госдума , Интерфакс , Санкт-Петербург
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