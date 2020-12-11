Путин: дело об убийстве Немцова «должно быть доработано» 

"Я много раз говорил и своим коллегам, и вам еще раз хочу сказать… Известное убийство Старовойтовой Галины, тоже петербурженки, все найдены, посажены и понесли ответственность. Убийство Немцова. Надо дорабатывать", — сказал он на заседании президентского Совета по правам человека.