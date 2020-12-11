Путин прокомментировал дело по ситуации с Навальным

"Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов. Прокуратура Российской Федерации неоднократно обращалась к своим коллегам с просьбой прислать хотя бы письменное официальное заключение по результатам их исследования", — сказал Путин на встрече с СПЧ. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.