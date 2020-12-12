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Москва

Шнуров аккредитовался на пресс-конференцию Путина 

Lenta.ru и ещё 8 9 минут назад
Шнуров аккредитовался на пресс-конференцию Путина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Лидер группы «Ленинград», генеральный продюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров получил аккредитацию ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте.

«Какой вопрос задать? Ваши предложения?» — написал Шнуров, приложив скриншот новости о своем участии в мероприятии. Публикацию прокомментировали более восьми тысяч раз.

На пресс-конференцию аккредитовано 774 журналиста, сообщается на сайте Кремля.
Ежегодная пресс-конференция Путина состоится в четверг, 17 декабря, в 12:00 по московскому времени. Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Планируется, что Путин выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево.
В этом году вопросы главе государства смогут задать не только журналисты, но и остальные граждане. Обработкой сообщений от жителей России будут заниматься волонтеры. Представители федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра международной торговли. Для журналистов региональных СМИ смогут будут организованы специальные площадки внутри федеральных округов, а число участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
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Комментарии 1
Политика , Прямая линия с Владимиром Путиным , Сергей Шнуров , Владимир Путин , ЦМТ Москвы , Роспотребнадзор , Москва
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