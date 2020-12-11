Захарова назвала новые санкции США «неуклюжим пиар-ходом» 

Новые санкции США против России носят надуманный характер и являются неуклюжим пиар-ходом, говорится в комментарии официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, сообщает RT.
"Это неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека", — отметила Захарова.
Она подчеркнула, что составителям новых списков ограничений "не занимать фантазии".
"Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" — очевидно, по причине того, что он находится в Москве, возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль озаботиться футбольным клубом", — сказала Захарова.
10 декабря ряд российских граждан и организаций пополнил санкционные списки США и Великобритании. Отмечалось, что россиян обвиняют в нарушении прав человека.
В частности, в американском списке значатся футбольный клуб "Ахмат", Фонд Ахмата Кадырова, компании "Мегастройинвест" и "Чеченские минеральные воды". Также санкции США распространили на представителя Рамзана Кадырова Зияда Сабсаби, советника главы Чечни по безопасности Даниила Мартынова, представителя Кадырова в Европе Тимура Дугазаева и других.
Ранее сообщалось, что Европейский союз вводит в силу действие нового режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире. Уточнялось, что санкции будут вводить за преступления, связанные с геноцидом, преступления против человечности, за насилие сексуального характера, нарушение права на мирное собрание, нарушение права на собственное мнение и выражение собственного мнения, нарушение права на свободное вероисповедование и свободу совести.