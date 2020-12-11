Захарова назвала новые санкции США «неуклюжим пиар-ходом» 

"Они умудрились подвести под рестрикции целый футбольный клуб, хорошо известный и за пределами России. Вспоминается, что когда-то в запретных перечнях оказался московский бассейн "Чайка" — очевидно, по причине того, что он находится в Москве, возле Крымского моста. Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль озаботиться футбольным клубом", — сказала Захарова.