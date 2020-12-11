"Нужно привлечь к ответственности и организатора водной блокады Крыма Андрея Сенченко. Сенченко неоднократно хвалился, что, когда он был заместителем главы администрации исполняющего обязанности президента Украины, то именно с его подачи перекрыли Северо-Крымский канал. Я направлю обращение в прокуратуру Крыма с просьбой возбудить соответствующее уголовное дело", — сказал РИА Новости Цеков.