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Москва

Сенатор призвал завести дело на организатора водной блокады Крыма 

РИА Новости 1 час назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков намерен обратиться в крымскую прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении организатора водной блокады региона, украинского политика Андрея Сенченко.
Ранее Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова и заочно приговорил его к 19 годам колонии строгого режима.

"Нужно привлечь к ответственности и организатора водной блокады Крыма Андрея Сенченко. Сенченко неоднократно хвалился, что, когда он был заместителем главы администрации исполняющего обязанности президента Украины, то именно с его подачи перекрыли Северо-Крымский канал. Я направлю обращение в прокуратуру Крыма с просьбой возбудить соответствующее уголовное дело", — сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, организатор водной блокады Крыма должен понести заслуженное наказание.
Андрей Сенченко — украинский политик и бизнесмен. Родился в Симферополе. Народный депутат Верховной рады Украины нескольких созывов. Руководил крымской республиканской организации партии Всеукраинского объединения "Батькивщина". Занимал руководящие посты в крымском правительстве в бытность нахождения полуострова в составе Украины. Инициатор перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в 2014 году.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств — из федерального бюджета. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.
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Комментарии 3
Политика , Видео , Михаил Мишустин , Сергей Цеков , Андрей Сенченко , Совет Федерации , ФСИН , Верховная Рада , РИА Новости , Республика Крым
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