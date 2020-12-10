Кадыров предложил внести Чечню в Книгу рекордов из-за санкций

"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название — "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда", — написал он Telegram.

Кадыров отметил, что не удивляется рестрикциям США и "не пугается".

"Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни", — добавил он.

Глава республики подчеркнул, что в сегодняшних санкциях США и Британии нет совпадений.

"Обе страны согласовывают между собой списки. Видимо, экономят бумагу. Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики". С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее", — заявил он.

Глава Чечни назвал новые санкции позорными и отметил, что они еще "аукнутся США".

"Это действительно черная страница в истории этого государства", — заключил Кадыров.

Сам глава республики находится под санкциями США в соответствии с "актом Магнитского" с 2017 года.