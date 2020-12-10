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Москва

Кадыров назвал санкции США «дебилизмом» 

РИА Новости 23 минуты назад
Кадыров предложил внести Чечню в Книгу рекордов из-за санкций
Фото: РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США против против футбольного клуба "Ахмат" и Фонда имени Ахмата Кадырова дебилизмом, добавив, что ограничения никак не повлияют на республику.
Ранее Штаты распространили действие "акта Магнитского" на советника Кадырова по безопасности Даниила Мартынова, вице-премьера республики Вахита Усмаева, представителя главы Чечни Зияда Сабсаби, тренера лошадей Кадырова, гражданина ОАЭ Сатиша Симара, его представителя в Европе, гражданина Германии Тимура Дугазаева, а также на фонд Ахмата Кадырова, ФК "Ахмат", промоутерскую компанию "Абсолютный Чемпионат Ахмат", бойцовский клуб "Ахмат", "Чеченские минеральные воды", а также "Мегастройинвест". Их имущество и финансы заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними. Свои санкции также ввела Великобритания.

"Друзья, Америка начала бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми. Этому только одно название — "дебилизм", потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда", — написал он Telegram.

Кадыров отметил, что не удивляется рестрикциям США и "не пугается".

"Мы восстановили регион от последствий действий международных террористов (на родственников которых санкции в США не вводили, напоминаю), будем играть в футбол (кто бы ни старался испортить настрой игрокам и болельщикам), оказывать помощь нуждающимся, строить, возрождать, радоваться жизни", — добавил он.

Глава республики подчеркнул, что в сегодняшних санкциях США и Британии нет совпадений.

"Обе страны согласовывают между собой списки. Видимо, экономят бумагу. Я тут всерьез подумал о том, чтобы подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название "Самое большое количество занесенных в санкционные списки людей и организаций одной республики". С каждой новой санкцией побить этот рекорд будет труднее и труднее", — заявил он.

Глава Чечни назвал новые санкции позорными и отметил, что они еще "аукнутся США".

"Это действительно черная страница в истории этого государства", — заключил Кадыров.

Сам глава республики находится под санкциями США в соответствии с "актом Магнитского" с 2017 года.
Под британские ограничения, включающие запрет на въезд в страну и замораживание активов, попали: глава республиканского МВД Аюб Катаев, заместитель министра внутренних дел Чечни Апти Алаудинов, спикер парламента Чечни Магомед Даудов и спецотряд быстрого реагирования "Терек".
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Комментарии 7
Политика , Зияд Сабсаби , Даниил Мартынов , Тимур Дугазаев , Рамзан Кадыров , Магомед Даудов , Апти Алаудинов , Ахмат Кадыров , Вахит Усмаев , Аюб Катаев , МВД
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