Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

Косачев считает, что РФ зеркально ответит на высылку из Нидерландов российских дипломатов 

ТАСС 1 час назад
РФ зеркально ответит на высылку дипломатов Нидерландами
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев ожидает зеркальной реакции на высылку из Нидерландов российских дипломатов, которых обвиняют в шпионской деятельности на территории страны.

"Зеркальная реакция в таких случаях, как известно, абсолютно предсказуема, ее характер не должен меняться под обстоятельства", — сказал Косачев ТАСС.

Служба общей разведки и безопасности Нидерландов обвинила двух российских дипломатов в шпионской деятельности на территории страны. Об этом сообщила в четверг Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК). Оба они объявлены персонами нон грата и должны покинуть страну, отметил телеканал.
НТК утверждает, что дипломаты на самом деле являлись сотрудниками Службы внешней разведки, которые занимались сбором различной информации в сфере высоких технологий, в частности, в таких областях, как искусственный интеллект, полупроводники и нанотехнологии.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
ТАСС: последние новости
Посол России был вызван в МИД Нидерландов в связи со шпионским скандалом Посол России был вызван в МИД Нидерландов в связи со шпионским скандалом Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием Путин заявил, что Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием Путин связал рост цен на продукты в РФ с попыткой подогнать внутренние цены под мировые Путин связал рост цен на продукты в РФ с попыткой подогнать внутренние цены под мировые
Комментарии 9
Политика , Константин Косачев , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение