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Москва

Посла России вызвали в МИД Нидерландов в связи со шпионским скандалом 

ТАСС 1 час назад
Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов из-за шпионского скандала
Фото: ТАСС
Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин вызван в МИД королевства в связи со шпионской деятельностью двух российских дипломатов. Об этом сообщила в четверг вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен в письме национальному парламенту.

"В связи с выявлением шпионской деятельности российский посол был вызван 9 декабря в Министерство иностранных дел Нидерландов", — информировала она.

В ходе встречи дипломат был проинформирован об объявлении двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, работающих в посольстве, персонами нон грата.
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Политика , Александр Шульгин , МИД , Гаага , Нидерланды
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