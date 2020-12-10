Посла РФ вызвали в МИД Нидерландов из-за шпионского скандала

Посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин вызван в МИД королевства в связи со шпионской деятельностью двух российских дипломатов. Об этом сообщила в четверг вице-премьер, министр внутренних дел и по делам королевства Кайса Оллонгрен в письме национальному парламенту.
"В связи с выявлением шпионской деятельности российский посол был вызван 9 декабря в Министерство иностранных дел Нидерландов", — информировала она.
В ходе встречи дипломат был проинформирован об объявлении двух сотрудников Службы внешней разведки РФ, работающих в посольстве, персонами нон грата.