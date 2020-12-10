США ввели санкции против связанных с Кадыровым лиц 

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США ввели санкции в отношении пяти граждан РФ и шести российских компаний из-за нарушений в области прав человека. Об этом сообщили в американском Минфине.

Под санкции в рамках «закона Магнитского» попали физические и юридические лица, связанные с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым

В частности, в список попал грозненский футбольный клуб «Ахмат», клуб ММА «Ахмат», ООО «Абсолютный чемпионат „Ахмат“ и фонд Ахмата Кадырова с формулировкой „за то, что они принадлежат или контролируются Рамзаном Кадыровым“. Также санкции введены в отношении ООО „Мегастройинвест“ и ООО „Чеченские минеральные воды“ — „за то, что они принадлежат или контролируются Фондом Ахмата Кадырова“.

Как сообщал „Рамблер“, согласно закону, лицам из списка запрещается въезд на территорию США, а их активы в стране замораживаются.