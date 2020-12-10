Ещё
Далее:
Читайте также:
Целый месяц кино за 1 рубль
Целый месяц кино за 1 рубль Промокод здесь ⟶
Выберите регион
Москва

США ввели санкции против связанных с Кадыровым лиц 

Вероника Полынина 54 минуты назад
США ввели санкции против связанных с Кадыровым лиц
Фото: РИА Новости
США ввели санкции в отношении пяти граждан РФ и шести российских компаний из-за нарушений в области прав человека. Об этом сообщили в американском Минфине.
Под санкции в рамках «закона Магнитского» попали физические и юридические лица, связанные с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.
В частности, в список попал грозненский футбольный клуб «Ахмат», клуб ММА «Ахмат», ООО «Абсолютный чемпионат „Ахмат“ и фонд Ахмата Кадырова с формулировкой „за то, что они принадлежат или контролируются Рамзаном Кадыровым“. Также санкции введены в отношении ООО „Мегастройинвест“ и ООО „Чеченские минеральные воды“ — „за то, что они принадлежат или контролируются Фондом Ахмата Кадырова“.
В „список Магнитского“ также включены Вахит Усмаев, Тимур Дугазаев, Зияд Сабсаби, Даниил Мартынов, Сатиш Семар.
Как сообщал „Рамблер“, согласно закону, лицам из списка запрещается въезд на территорию США, а их активы в стране замораживаются.
Видео дня. Шепелев показал свою новую семью на Мальдивах
Комментарии 77
Политика , Зияд Сабсаби , Даниил Мартынов , Тимур Дугазаев , Рамзан Кадыров , Ахмат Кадыров , Вахит Усмаев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
00:07
Пассажира застукали за просмотром порно в самолете
Общество
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
01:38
Опубликовано видео Парада Победы в Баку
В мире Армия
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
00:50
Поцелуй с лошадью лишил россиянина носа
Происшествия
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
00:38
Полицейские приняли роды у эскалатора в метро
Новости Москвы Происшествия
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
00:43
Протестующие в Ереване хотят прорваться в здание правительства
В мире Происшествия
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
00:42
Стюардесса рассказала о последствиях секса в самолете и попала на видео
Общество
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
02:04
Обиженный экскаваторщик разгромил ковшом машины на трассе
Происшествия В мире
Рэпер стал российским замминистра экономики
02:33
Рэпер стал российским замминистра экономики
Политика Общество
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
02:27
Гонщик «Формулы-1» слил свое интимное видео в Сеть
Происшествия
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
00:53
Россиянин с топором атаковал 12 машин и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение