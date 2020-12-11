Власти Чечни заявили о бессилии США перед Кадыровым 

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил о нулевом эффекте от санкций США . Об этом он написал на своей странице в Instagram

По его словам, новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова отличаются от предыдущих «только степенью глупости и маразма».

«Весь мир сегодня стал свидетелем того, что Америка и Великобритания расписались в собственном бессилии перед Рамзаном Кадыровым», — заявил глава ведомства.

Дудаев добавил, что Чечня уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада, такими как блокировка информационных ресурсов, игнорирование запросов со стороны технических служб видеохостинга YouTube, Instagram и прочих.