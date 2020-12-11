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Власти Чечни заявили о бессилии США перед Кадыровым 

Lenta.ru и ещё 38 30 минут назад
Власти Чечни заявили о бессилии США перед Кадыровым
Фото: РИА Новости
Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев заявил о нулевом эффекте от санкций США. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
По его словам, новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова отличаются от предыдущих «только степенью глупости и маразма».

«Весь мир сегодня стал свидетелем того, что Америка и Великобритания расписались в собственном бессилии перед Рамзаном Кадыровым», — заявил глава ведомства.

Дудаев добавил, что Чечня уже давно сталкивается и успешно справляется с необъявленными санкциями Запада, такими как блокировка информационных ресурсов, игнорирование запросов со стороны технических служб видеохостинга YouTube, Instagram и прочих.
10 декабря США синхронно с Великобританией ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, связанных с ним компаний и людей из его окружения. Американский Минфин расширил так называемый глобальный список закона Магнитского из-за «нарушений человеческих прав». Под санкции попал фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб «Ахмат» и одноименный клуб смешанных единоборств, промоутерская компания «абсолютный чемпионат "Ахмат"», «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест».
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Политика , Санкции , Санкции США , Рамзан Кадыров , Ахмат Кадыров , Минфин , Грозный , США , Великобритания , Чеченская Республика
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