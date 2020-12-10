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Москва

Путин позвонил пенсионерке, которая хотела с ним поговорить 

РИА Новости 28 минут назад
Путин позвонил 97-летней пенсионерке
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ставропольского края, которая в рамках акции "Елка желаний" загадала желание поговорить с главой государства по телефону.
Путин в четверг проводил по видеосвязи заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации "Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей" Галина Осокина в ходе заседания рассказала президенту о том, что Наталья Ивановна Донскова в рамках акции "Елка желаний" загадала желание — поговорить с Путиным по телефону. Осокина добавила, что свой телефон женщина не указала. Тогда президент попросил ФСБ и МВД найти Донскову.
Еще во время заседания СПЧ удалось найти контакты Донсковой.

"Наталья Ивановна медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была — Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла. Ничего себе, удивительно", — сказал президент.

В этот момент зазвонил телефон, и Путин снял трубку.

"Да, Наталья Ивановна, добрый день. Да, это Путин", — сказал он.


"Это Владимир Владимирович?" — ответила женщина.


"Да, это я", — подтвердил президент.

Он сказал, что Осокина передала ему новогоднее желание Натальи Ивановны.

"Наталья Ивановна, слушаю", — сказал ей Путин.

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Политика , Владимир Путин , ФСБ , Совет по правам человека , МВД
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