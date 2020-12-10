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В России сторожа выбрали главой поселения 

Lenta.ru 30 минут назад
Сторож стала главой поселения в России
Фото: Александр Румянцев / «Новый Омск»
В Омской области школьного сторожа Надежду Чекмареву выбрали главой Новоомского поселения. Об этом сообщает «Новый Омск».
По данным издания, местные депутаты считали Чекмареву «техническим кандидатом», однако конкурсная комиссия решила вывести ее в финал.
В итоговом голосовании Чекмарева противостояла действующему главе Новоомского Артуру Лену, занимавшему пост с 2006 года — он выдвинулся уже на четвертый срок. По словам депутата Совета поселения Александра Дождикова, за Чекмареву проголосовали 6 человек, за Лена — 4.
Раскрыта зарплата экс-уборщицы на месте главы поселения
В сентябре в Костромской области главой сельского поселения Повалихинского избрали уборщицу Марину Удгодскую. Она почти пять лет работала в администрации поселения и участвовала в выборах по просьбе предыдущего главы Николая Локтева, и в результате получила 84 голоса, а Локтев — 46.
Удгодская вступила в должность 1 октября и в тот же день начала работу. Председатель ЦИК Элла Памфилова, комментируя ее победу, подтвердила, что Удгодская была «техническим кандидатом», но подлога при выборах не зафиксировано. Председатель регионального отделения Партии пенсионеров Валерий Громов рассказал, что нынешний заработок Удгодской составляет 30 тысячи рублей. Уборщицей она получала примерно 3 тысячи рублей.
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Комментарии 1
Политика , Общество , Марина Удгодская , Элла Памфилова , Валерий Громов , Центризбирком России , Костромская Область , Омская Область
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