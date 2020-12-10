Сторож стала главой поселения в России

Омской области школьного сторожа Надежду Чекмареву выбрали главой Новоомского поселения. Об этом сообщает «Новый Омск».

По данным издания, местные депутаты считали Чекмареву «техническим кандидатом», однако конкурсная комиссия решила вывести ее в финал.

В итоговом голосовании Чекмарева противостояла действующему главе Новоомского Артуру Лену, занимавшему пост с 2006 года — он выдвинулся уже на четвертый срок. По словам депутата Совета поселения Александра Дождикова, за Чекмареву проголосовали 6 человек, за Лена — 4.

В сентябре в Костромской области главой сельского поселения Повалихинского избрали уборщицу Марину Удгодскую . Она почти пять лет работала в администрации поселения и участвовала в выборах по просьбе предыдущего главы Николая Локтева, и в результате получила 84 голоса, а Локтев — 46.