Путин прокомментировал дело Сафронова 

Дело в отношении бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова возбудили в период его работы в госкорпорации, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Дело в отношении него возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в «Роскосмосе», цитирует РИА Новости слова президента на совещании с членами Совета по правам человека.
При этом президент считает, что человек, использующий доступную информацию, не может привлекаться за госизмену.
«Это чушь», — заявил Путин.