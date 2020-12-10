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Москва

Путин прокомментировал дело Сафронова 

BFM.RU и ещё 4 1 час назад
Путин прокомментировал дело Сафронова
Фото: ТАСС
Дело в отношении бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова возбудили в период его работы в госкорпорации, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Дело в отношении него возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в «Роскосмосе», цитирует РИА Новости слова президента на совещании с членами Совета по правам человека.
При этом президент считает, что человек, использующий доступную информацию, не может привлекаться за госизмену.

«Это чушь», — заявил Путин.

Иван Сафронов был задержан и арестован 7 июля. ФСБ обвинила его в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО. Вину Сафронов не признает.
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Политика , Иван Сафронов , Владимир Путин , ФСБ , Роскосмос , Совет по правам человека , НАТО , РИА Новости
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