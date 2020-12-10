Путин прокомментировал дело Сафронова 

«Дело в отношении него возбудили не за то, что он работал журналистом, а за ту информацию, что он передавал при работе в «Роскосмосе», цитирует РИА Новости слова президента на совещании с членами Совета по правам человека

При этом президент считает, что человек, использующий доступную информацию, не может привлекаться за госизмену.

«Это чушь», — заявил Путин.