«Он косвенно в письме ко мне признал свою вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это, помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.

Глава государства в беседе с правозащитниками и представителями СМИ затронул тему бывшего владельца нефтяной компании, после вопроса журналиста Екатерины Винокуровой о возможности изменения текущего законодательства, чтобы у президента была возможность помилования в том числе осужденных за госизмену.

«Я вообще за либерализацию в целом и мне ваши мотивы понятны и я их разделяю», — отметил российский лидер.

Путин при этом не поддержал идеи упростить процедуру помилования для осужденных за распространение наркотиков. По его словам, эта сфера чрезвычайно опасная и она требует особой проработки.