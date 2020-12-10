Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека рассказал, что бывший владелец ЮКОСа и миллиардер Михаил Ходорковский фактически признал вину, когда направил на имя президента письмо с просьбой о досрочном помиловании.
«Он косвенно в письме ко мне признал свою вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это, помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.
Глава государства в беседе с правозащитниками и представителями СМИ затронул тему бывшего владельца нефтяной компании, после вопроса журналиста Екатерины Винокуровой о возможности изменения текущего законодательства, чтобы у президента была возможность помилования в том числе осужденных за госизмену.
«Я вообще за либерализацию в целом и мне ваши мотивы понятны и я их разделяю», — отметил российский лидер.
Путин при этом не поддержал идеи упростить процедуру помилования для осужденных за распространение наркотиков. По его словам, эта сфера чрезвычайно опасная и она требует особой проработки.