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Москва

Путин: Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием 

Daily Storm и ещё 9 48 минут назад
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека рассказал, что бывший владелец ЮКОСа и миллиардер Михаил Ходорковский фактически признал вину, когда направил на имя президента письмо с просьбой о досрочном помиловании.

«Он косвенно в письме ко мне признал свою вину и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела. И я пошел на это, помиловал его для того, чтобы он мог общаться с мамой», — сказал Путин.

Глава государства в беседе с правозащитниками и представителями СМИ затронул тему бывшего владельца нефтяной компании, после вопроса журналиста Екатерины Винокуровой о возможности изменения текущего законодательства, чтобы у президента была возможность помилования в том числе осужденных за госизмену.

«Я вообще за либерализацию в целом и мне ваши мотивы понятны и я их разделяю», — отметил российский лидер.

Путин при этом не поддержал идеи упростить процедуру помилования для осужденных за распространение наркотиков. По его словам, эта сфера чрезвычайно опасная и она требует особой проработки.
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Политика , Видео , Михаил Ходорковский , Владимир Путин , ЮКОС , Совет по правам человека
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