Россия стала восприниматься Западом в качестве по-настоящему самостоятельной державы в последние 15 лет, но в этом качестве ей приходится сталкиваться с постоянным противодействием, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров

Лавров заявил, отвечая на вопрос о главных событиях последних лет, что «кумулятивный эффект имело осознание Западом: Россия — самостоятельная держава». Он указал, что «у России всегда на первом месте будут национальные интересы», и она готова «честно и равноправно сопрягать их с национальными интересами любой другой страны на основе международного права, но никогда не будет брать под козырек», передает RT

«За 15 лет это самое главное, что произошло и с российской внешней политикой, и в медийном пространстве, освещающем отношения между Россией и Западом», — подчеркнул он.

Однако, по его словам, этот процесс еще далек от завершения, Москва сталкивается с постоянным противодействием извне. Западные государства не оставляют попыток лишить Россию права определять свое будущее, «стараются продвигать различные сценарии смены режима» и уже не скрывают своих намерений.

«Делается все, чтобы не дать российской внешней политике, в том числе в нашем ближайшем окружении, где сконцентрированы жизненные интересы России, достигать позитивных результатов. Мы к этому относимся, как к данности», — подчеркнул министр.

Он добавил, что западные партнеры обнаружили свои настоящие внешнеполитические цели, которые связаны со стремлением самоутвердиться и ложными представлениями о престиже вместо желания оказать реальное содействие урегулированию конфликтов в интересах народов того или иного региона мира.

«Желание получить пропагандистские очки во внешней политике Запада уже достаточно давно доминирует над сущностью проблем, которые предстоит решать в интересах народов соответствующих регионов», — заключил он.

Лавров также считает, что на Западе могут придумать еще немало поводов, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в дела других государств.