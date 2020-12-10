Видео с принятием закона о неприкосновенности 

Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов Российской Федерации . Теперь после завершения срока правления президент становится сенатором. Его нельзя допросить, обыскать и привлечь к ответственности. Эти же правила распространяются на членов семьи бывшего президента, его жилые помещения, автомобили, багаж и документы, средства связи и переписку.

Но новый сенатор может сам отказаться от такого статуса, либо же решение может быть принято депутатами Государственной Думы. Для этого потребуется согласие сразу двух палат парламента, верховного и конституционного судов.