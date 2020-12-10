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Москва

Видео с принятием закона о неприкосновенности 

Вадим Дроздов 11 минут назад
Госдума приняла закон о неприкосновенности экс-президентов Российской Федерации. Теперь после завершения срока правления президент становится сенатором. Его нельзя допросить, обыскать и привлечь к ответственности. Эти же правила распространяются на членов семьи бывшего президента, его жилые помещения, автомобили, багаж и документы, средства связи и переписку.
Но новый сенатор может сам отказаться от такого статуса, либо же решение может быть принято депутатами Государственной Думы. Для этого потребуется согласие сразу двух палат парламента, верховного и конституционного судов.
Пункт о неприкосновенности экс-президентов было предложено внести в Конституцию в феврале этого года. Автор этой поправки, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, заявляла, что таким образом будет достигнута «конституционная гарантия независимости» деятельности главы государства.
Политика , Видео , Екатерина Лахова , Госдума
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