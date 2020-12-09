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Москва

Евросоюз продлил санкции против России 

Lenta.ru и ещё 21 9 декабря 2020
Евросоюз продлил санкции против России
Фото: Reuters
Саммит Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс на своей странице в Twitter.

«Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении России», — написал он.

Теперь постановление, имеющее юридическую силу, должен будет принять Совет ЕС. Продленные ограничительные меры официально вступят в силу после опубликования законодательного акта в «Официальном журнале» Евросоюза. Процедуру планируют провести на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Такие подсчеты содержатся в исследовании торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа. Потери только Германии из-за санкций составляют 5,45 миллиарда евро в год.
Страны Запада, в том числе Германия, ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.
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Политика , В мире , Санкции , ЕС , Европейский совет , Совет Европы , Берлин , Германия , Дюссельдорф , Москва , Республика Крым , США
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