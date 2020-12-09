Евросоюз продлил санкции против России 

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Саммит Евросоюза принял решение продлить экономические санкции против России на шесть месяцев. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс на своей странице в Twitter

«Европейский совет утвердил решение о продлении санкций в отношении России», — написал он.

Теперь постановление, имеющее юридическую силу, должен будет принять Совет ЕС . Продленные ограничительные меры официально вступят в силу после опубликования законодательного акта в «Официальном журнале» Евросоюза. Процедуру планируют провести на следующей неделе.

Ранее сообщалось , что санкции против России ежегодно обходятся Европе в 21 миллиард евро. Такие подсчеты содержатся в исследовании торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа. Потери только Германии из-за санкций составляют 5,45 миллиарда евро в год.

Страны Запада, в том числе Германия, ввели экономические санкции в отношении России в 2014 году из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. Россия в ответ объявила продовольственное эмбарго, которое ограничивает ввоз фруктов, овощей, молочной и мясной продукции на территорию страны.