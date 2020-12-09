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Кремль высказался о разговоре Путина и Меркель о Навальном 

Алиса Селезнёва 44 минуты назад
Кремль высказался о разговоре Путина и Меркель о Навальном
Фото: ТАСС
Лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель во время телефонного разговора действительно затронули тему Алексея Навального, но она не была в числе главных вопросов. Об этом, по данным ТАСС, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Рамблер» писал, что 7 декабря президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. По данным пресс-службы Кремля, в ходе него они подробно обсудили ситуацию в Карабахе, внутриукраинский конфликт, борьбу с коронавирусом. При этом представитель кабмина ФРГ уточнил, что среди тем, поднятых во время телефонного разговора, был и инцидент с блогером Алексеем Навальным.

«Мы в своем сообщении указали те темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение», — пояснил сегодня журналистам представитель Кремля.

Песков также подтвердил, что во время переговоров лидеры двух стран затронули и «тему берлинского пациента», о чем и сообщила немецкая сторона. Однако пресс-секретарь президента России не стал уточнять, в каком ключе велось обсуждение.

«Ни Путин, ни Меркель не являются докторами, чтобы обсуждать вопросы лечения [Навального]», — заметил Дмитрий Песков.

20 августа Алексей Навальный был госпитализирован в Омске с резким ухудшением самочувствия. Впоследствии его перевезли в клинику в Берлине. 2 сентября власти Германии заявили, что он был отравлен химическим нервно-паралитическим отравляющим веществом из группы «Новичок». 23 сентября блогер был выписан из больницы. С тех пор он неоднократно обвинял в своем отравлении власти России.
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Политика , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин
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