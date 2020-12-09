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Москва

Кремль осудил протесты питерских рестораторов против закрытия 

Lenta.ru 2 часа назад
Кремль осудил протесты питерских рестораторов
Фото: Александр Земляниченко / AP
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил протесты питерских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 9 декабря.

«Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Санкт-Петербург находится у красной черты», — сказал он.

По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Так называемое ресторанное движение сопротивления является проявлением неуважения к гражданам, отметил он.
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Политика , Дмитрий Песков , РИА Новости
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