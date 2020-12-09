Кремль осудил протесты питерских рестораторов

«Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Санкт-Петербург находится у красной черты», — сказал он.

По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Так называемое ресторанное движение сопротивления является проявлением неуважения к гражданам, отметил он.