Кремль осудил протесты питерских рестораторов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков осудил протесты питерских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса. Его цитирует РИА Новости в среду, 9 декабря.
«Это получается сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности. В эпидемиологическом плане Санкт-Петербург находится у красной черты», — сказал он.
По его словам, городские власти делают все возможное, чтобы справиться с ситуацией. Так называемое ресторанное движение сопротивления является проявлением неуважения к гражданам, отметил он.