Мишустин призвал поддерживать экспортеров

Михаил Мишустин. Поддержка российских производителей должна оказываться на всех этапах экспорта, считает премьер-министр РФ

"На сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки экспорта наших российских производителей. Товары и услуги, которые производятся в России, очень часто уникальны, и поддержка нашим производителям, конечно, должна оказываться на всех этапах экспорта", — сказал он, осматривая выставку российской экспортной продукции на полях форума "Сделано в России — 2020".

"Особенно это важно для того, чтобы… преодолеть барьеры, которые так или иначе — от правил ВТО до национальных соответствующих правил — которые есть в странах", — добавил премьер.

Он отметил, что элементы и инструментарии Российского экспортного центра в этом очень сильно помогают. "Очень важно, чтобы мы продолжили эту работу", — сказал Мишустин.

Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".

Деловая программа форума включает шесть тематических круглых столов, пленарную сессию "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта" и торжественную церемонию награждения лучших экспортеров страны — победителей Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года".

В рамках форума проходит обсуждение актуальных проблем экспортеров с членами правительства РФ , а также с российскими и международными экспертами.

Форум "Сделано в России" — международная площадка, на которой экспортеры, эксперты, чиновники и институты развития обсуждают актуальные вопросы экспортной деятельности и вырабатывают практические решения для роста поставок российских товаров и услуг за рубеж.