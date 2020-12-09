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Москва

Посольство России в Дании прокомментировало арест россиянина 

RT на русском и ещё 6 18 минут назад
Посольство отреагировало на арест россиянина в Дании
Фото: РИА Новости
Российское посольство в Дании считает арест россиянина ошибкой и рассчитывает на его освобождение.

«В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой», — цитирует РИА Новости сообщение диппредставительства.

В посольстве выразили надежду на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению данного дела.

«Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника», — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Дании предъявила россиянину, проживающему в стране, обвинения в шпионаже.
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Политика , РИА Новости , Дания
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