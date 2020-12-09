Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

«Взрывной спрос»: Мишустин сделал заявление о вакцине 

Артём Кульша 1 час назад
«Взрывной спрос»: Мишустин сделал заявление о вакцине
Фото: ТАСС
Спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может быть взрывным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Сегодня Мишустин выступил на пленарной дискуссии «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта» в рамках форума «Сделано в России».

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — заявил он в ходе своего выступления.

Перед выступлением глава правительства осмотрел выставку образцов высокотехнологичной отечественной экспортной продукции, проходящую в рамках форума «Сделано в России», в частности, медицинское оборудование компаний «Нейрософт» и «Эйдос-Медицина» и стенды проекта «Агроэкспресс» и Национального российского магазина на внутрикитайской площадке Tmall.com.
Осматривая их, он заявил, что зачастую российские товары и услуги уникальны, а на сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки их экспорта, особенно необходимые для преодоления различных барьеров — от правил Всемирной торговой организации до национальных правил.
Российская вакцина «Спутник V», как сообщал «Рамблер», — первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. Она была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и 27-м Центральным научно-исследовательским институтом Министерства обороны России.
Видео дня. Муж Ксении Бородиной рассказал об изменах
Комментарии 2
Политика , Михаил Мишустин , ВТО , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
00:57
Опубликовано видео затопленной Венеции из-за ошибки синоптиков
В мире Европа
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
00:55
Пьяный россиянин в аэропорту ударил полицейского и попал на видео
Происшествия
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
02:34
Парни из Таджикистана спасли жителей от пожара под Петербургом
Происшествия Пожары
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
00:18
Опубликовано видео расистского скандала на матче в Париже
В мире
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
00:16
Стюардесса закрыла багажные полки шпагатами и попала на видео
Общество В мире
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
00:28
Появилось видео свадьбы с больной COVID-19 невестой в Индии
В мире Общество
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
00:21
Пожар в высотке на Котельнической набережной попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
00:22
Видео пожара на нефтяной скважине под Оренбургом
Происшествия
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
01:18
Инженерная разведка в Степанакерте попала на видео
Армия
Видео тренировки по перехвату самолёта на Камчатке
01:18
Видео тренировки по перехвату самолёта на Камчатке
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение