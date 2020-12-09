«Взрывной спрос»: Мишустин сделал заявление о вакцине 

Михаил Мишустин. Спрос на российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в мире может быть взрывным. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр России

Сегодня Мишустин выступил на пленарной дискуссии «Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта» в рамках форума «Сделано в России».

«Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса», — заявил он в ходе своего выступления.

Перед выступлением глава правительства осмотрел выставку образцов высокотехнологичной отечественной экспортной продукции, проходящую в рамках форума «Сделано в России», в частности, медицинское оборудование компаний «Нейрософт» и «Эйдос-Медицина» и стенды проекта «Агроэкспресс» и Национального российского магазина на внутрикитайской площадке Tmall.com.

Осматривая их, он заявил, что зачастую российские товары и услуги уникальны, а на сегодняшний день созданы важнейшие инструментарии для поддержки их экспорта, особенно необходимые для преодоления различных барьеров — от правил Всемирной торговой организации до национальных правил.