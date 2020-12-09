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Москва

Аксенов пригрозил увольнением крымским чиновникам, замеченным на новогодних корпоративах 

ТК «Звезда» и ещё 1 1 час назад
Аксенов пригрозил увольнением крымским чиновникам
Фото: РИА Новости
С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов и торжеств.
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские чиновники, замеченные на запрещенных в период пандемии нового коронавируса новогодних корпоративах, будут уволены.
С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов, торжеств и елок, в том числе в гостиничных комплексах и санаторно-курортных учреждениях.
С 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов.
В выходные и праздничные дни будет запрещена работа развлекательных центров.

«По должностным лицам будут сразу решения приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего», — заявил глава республики.

Глава Крыма рассказал, что вычислять нарушителей будут, в том числе, в социальных сетях.

«Все замеченные с доказательной базой — с фото— и видеофиксацией — а здесь, я думаю, проблем не будет, потому что если кто-то придет, все сфотографируют, всем будет "привет" передан», — подчеркнул Аксенов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, в свою очередь, добавил, что в соцсетях будут отслеживать и сами факты проведения корпоративов гостиницами, ресторанными комплексами.
Он обратил внимание на то, что в современном цифровом мире невозможно ничего утаить. Любая фото— и видеофиксация, выложенная гостем, может стать основанием для, как минимум, приостановки деятельности, а как максимум — административной и, возможно, даже уголовной ответственности.
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Комментарии
Политика , Сергей Аксенов , Вадим Волченко , Республика Крым
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