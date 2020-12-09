Аксенов пригрозил увольнением крымским чиновникам

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов и торжеств.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские чиновники, замеченные на запрещенных в период пандемии нового коронавируса новогодних корпоративах, будут уволены.

С 20 декабря по 15 января в республике будет ограничено проведение банкетов, торжеств и елок, в том числе в гостиничных комплексах и санаторно-курортных учреждениях.

С 22:00 до 08:00 будет запрещена работа дискотек, караоке-клубов, кальянных, концертных и танцевальных залов.

В выходные и праздничные дни будет запрещена работа развлекательных центров.

«По должностным лицам будут сразу решения приняты вплоть до увольнения, не разбираясь, за дискредитацию в общем звания государственного служащего», — заявил глава республики.

Глава Крыма рассказал, что вычислять нарушителей будут, в том числе, в социальных сетях.

«Все замеченные с доказательной базой — с фото— и видеофиксацией — а здесь, я думаю, проблем не будет, потому что если кто-то придет, все сфотографируют, всем будет "привет" передан», — подчеркнул Аксенов.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко , в свою очередь, добавил, что в соцсетях будут отслеживать и сами факты проведения корпоративов гостиницами, ресторанными комплексами.

Он обратил внимание на то, что в современном цифровом мире невозможно ничего утаить. Любая фото— и видеофиксация, выложенная гостем, может стать основанием для, как минимум, приостановки деятельности, а как максимум — административной и, возможно, даже уголовной ответственности.