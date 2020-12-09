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Москва

«Придется бить по американцам»: Сатановский предупредил о войне с Германией 

Мария Иванова 1 час назад
Политолог Евгений Сатановский заявил, что в будущем Россия и Германия могут начать войну, виновником которой станут США. Об этом сообщает РИА ФАН.
Сатановский обратил внимание на слова главы МИД России Сергея Лаврова о накопившихся между Москвой и Берлином противоречиях.
По мнению политолога, пока отношения России и Германии далеки от критического уровня 1914-го или 1941 года, но «антироссийская риторика» и разница в подходах к внутренней и внешней политике могут спровоцировать новый конфликт.
Германия захотела помириться с Россией
Сатановский заявил, что Берлин с благодарностью относился к Москве, пока был актуален вопрос объединения Германии, но из-за США благодарность была забыта.

«Одно ясно: каким бы конкретный повод ни был, бить придется в первую очередь по американцам», — заключил Сатановский.

Как писал «Рамблер», ранее YouTube-канал Binkov's Battlegrounds попытался разобраться, способны ли американские войска вторгнуться в Россию. Авторы канала пришли к выводу, что попытка ввести войска через Германию и Польшу — безнадежна, это может привести к конфликтам с этими странами.
Отношения США с Турцией испорчены, поэтому вторгнуться в Россию через Черное море также не удалось бы. По версии Binkov's Battlegrounds, США потратили бы месяцы на подготовку к вторжению, Россия за это время успеет мобилизовать войска у западных границ. Единственным вариантом для США канал назвал Дальний Восток и Сибирь (с помощью Южной Кореи и Японии).
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Политика , Видео , Евгений Сатановский , Сергей Лавров , МИД
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