В Крыму могут ввести дополнительные ограничения

Крым занимает четвертое место среди регионов России по темпам прироста заболеваемости COVID-19, если ситуация не изменится, в республике будут введены дополнительные ограничительные меры. Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По темпам прироста Республика Крым занимает четвертое место среди всех субъектов РФ. И сегодня это должно настораживать не только медицинских работников, но и бизнес, который сегодня позволяет себе нарушать те или иные требования, которые прописаны нормативными документами", — сказала Пеньковская.

По ее словам, за прошедшую неделю прирост заболеваемости составил 14%, при этом среднесуточные показатели заражения за последние две недели увеличились на 25%.

"Как бы это не звучало непопулярно, но если ситуация не будет меняться, возможно мною как главным государственным санитарным врачом республики будут предложены определенные дополнительные ограничительные мероприятия, которые придется вводить на уровне республики", — констатировала руководитель ведомства.

С начала пандемии в Республике Крым зарегистрировано 17 124 случая заражения коронавирусом, в том числе 278 — за минувшие сутки. Выздоровели 13,5 тысячи человек.